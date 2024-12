Bahn-Streik gefährdet Silvester-Feuerwerk in Sydney

Sydney: Ein geplanter Streik im öffentlichen Nahverkehr gefährdet das weltberühmte Silvester-Feuerwerk in der australischen Küstenstadt. Gewerkschaften haben angedroht, ab 28. Dezember den Zugverkehr einzustellen. Sie fordern eine Lohnerhöhung. Sollte wirklich gestreikt werden, befürchtet die Polizei ein heilloses Chaos. Denn auch in diesem Jahr werden wieder mehr als eine Million Schaulustige erwartet, die das Spektakel vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses verfolgen wollen. Um die Innenstadt nach dem Feuerwerk sicher wieder verlassen zu können, seien diese Menschen auf Züge angewiesen, so Sydneys Polizeichefin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 11:00 Uhr