Bahn setzt auf Recycling bei Gleisen und Schotter

Berlin: Die Deutsche Bahn will Schienen, Schotter und Schwellen künftig mehr recyceln. Bis zum Jahr 2030 werde ein größerer Teil der wichtigen Bauelemente wiederverwertet, hat die Leiterin bei der Bahn für Nachhaltigkeit und Umwelt, Habenschaden, erklärt. Die Recycling-Quote beispielsweise von Schienen-Stahl solle von derzeit 25 Prozent auf dann 45 steigen. Beim Gleisschotter solle sich die Quote von 13 Prozent auf 40 erhöhen. Habenschaden betonte, dass die Bahn bis zum Jahr 2040 auf eine vollständige Kreislaufwirtschaft setze. Nachhaltigkeit sei die zentrale Konzernstrategie. Nur mit dem Umweltvorteil könne die Bahn die notwendigen massiven Investitionen in den Verkehrsträger begründen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 10:00 Uhr