Bahn bietet mit Fahrplanwechsel mehr Verbindungen in europäische Metropolen an

Berlin: Die Bahn bietet mit dem heutigen Fahrplanwechsel mehr Direkt-Verbindungen nach Paris und Amsterdam an. Von Berlin aus können Reisende ohne Umsteigen in die französische Hauptstadt fahren, Amsterdam ist von Stuttgart und München direkt erreichbar. Zwischen Frankfurt und Brüssel gibt es mehr Verbindungen, ebenso zwischen München und Zürich. In Bayern ist bereits gestern die Hesselbergbahn in Mittelfranken reaktiviert worden. Die Trasse von Wassertrüdingen nach Gunzenhausen ist nun wieder für den Personenverkehr nutzbar. Die Strecke war vor 40 Jahren stillgelegt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 16:00 Uhr