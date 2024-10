Baerbock zum 7. Oktober: Deutschland steht an Israels Seite

Berlin: Außenministerin Baerbock hat Israel zum Jahrestag des Hamas-Terrorüberfalls am 7. Oktober weitere Unterstützung zugesagt. Die Ministerin schreibt in der Bild am Sonntag wörtlich:"Eure Sicherheit ist Teil unserer Staatsräson". Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung, gegen die Gewalt der Hamas genauso wie gegen den Raketen-Terror des Iran und der Hisbollah. Der 7. Oktober 2023 sei für Jüdinnen und Juden eine Zäsur, nach der es nur ein «davor» und «danach» gebe. Dauerhafte Sicherheit könne es im Nahen Osten nur geben, wenn es sie für alle Menschen gebe, so Baerbock weiter.

