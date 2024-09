Baerbock zu Gesprächen in Saudi-Arabien eingetroffen

Riad: Bundesaußenministerin Baerbock ist in Saudi-Arabien angekommen. Sie landete in der Nacht in Riad, der ersten Station ihrer Nahost-Reise. Es ist Baerbocks elfte Reise in die Region seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober. Im Mittelpunkt stehen die Bemühungen, ein Abkommen über eine Waffenruhe und die Freilassung von israelischen Geiseln im Gazastreifen zu erzielen. Nach Angaben der US-Regierung steht eine solche Vereinbarung zu 90 Prozent. Ein hochrangiger Vertreter sagte, 14 von 18 Absätzen seien fertig. - Neben der Lage im Gazastreifen will Baerbock auch die Angriffe der Huthi-Miliz auf Schiffe vor der Küste des Jemen besprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 09:00 Uhr