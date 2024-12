Baerbock zeigt sich nach jüngstem Schaden an Ostsee-Kabel alarmiert

Berlin: Nach dem jüngsten mutmaßlichen Sabotageakt in der Ostsee hat Außenministerin Baerbock vor der sogenannten russischen Schattenflotte gewarnt. Die Ministerin sprach von einem "dringenden Weckruf" und forderte weitere Sanktionen gegen die Frachter, die in russischem Auftrag, aber unter fremder Flagge fahren. Angesichts der Tatsache, dass immer wieder wichtige Unterseekabel in der Ostsee beschädigt werden, sei es schwer an Zufälle zu glauben. Auch im jüngsten Fall eines beschädigten Stromkabels zwischen Finnland und Estland steht die Besatzung eines Tankers unter Verdacht, der aus dem russischen St. Petersburg kam.

