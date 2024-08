Baerbock zeigt sich erleichtert über Gefangenenaustausch

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat erfreut auf den Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Ländern reagiert. Im BR24-Interview sagte die Grünen-Politikerin, es sei ein Tag der Erleichterung, auch wenn die Entscheidung nicht leicht gewesen sei. Es sei ein hochsensibles Dilemma, so Baerbock, wenn ein Auftragsmörder im Zuge der Vereinbarung freigegeben werde. Das führe zu Recht zu viel Gesprächsbedarf. Gemeint ist der sogenannte Tiergartenmörder, der vor fünf Jahren wegen Mordes an einem tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Zur Anzahl der deutschen Staatsangehörigen, die im Zuge des Gefangenenaustausches freikamen, wollte sich die Ministerin nicht äußern, weil sie in solch einer sensiblen Lage nicht jedes Detail nennen könne. Bekannt ist, dass der in Belarus zwischenzeitlich zum Tode verurteilte Rico K. unter den Freigelassenen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 08:00 Uhr