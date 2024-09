Baerbock warnt vor "Schlag und Gegenschlag" in Nahost

Berlin: Die jüngsten Explosionsserien im Libanon lassen international die Befürchtungen vor einem weiteren Kriegsschauplatz in Nahost wachsen. Die Terrormiliz Hisbollah kündigte Vergeltung für die Angriffe durch explodierende Mobilfunkgeräte an und macht Israel verantwortlich. Bundesaußenministerin Baerbock warnte auf der Plattform "X", Schlag und Gegenschlag brächten die Region keinen Millimeter zum Frieden. Seit Monaten ringe man um kleinste Fortschritte in Richtung Stabilität, so Baerbock. Morgen will der Weltsicherheitsrat über die Zuspitzung der Lage beraten. UN-Generalsekretär Guterres fürchtet, die Explosionsserie sei die Vorbereitung einer neuen Militär-Operation. Bei den Angriffen mit manipulierten Pager und Funkgeräte sind mehr als 30 Mitglieder der Hisbollah getötet worden, über 3.000 Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 13:00 Uhr