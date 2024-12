Baerbock warnt vor russischer "Schattenflotte" und fordert weitere Sanktionen

Berlin: Nach dem Schaden an einem Unterseestromkabel vor Finnland warnt Bundesaußenministerin Baerbock vor der sogenannten russischen Schattenflotte. Den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" sagte sie, mit Blick auf frühere Beschädigungen von Unterseekabeln falle es ihr schwer, an Zufälle zu glauben. Die 170 Kilometer lange Verbindungsleitung Estlink 2 zwischen Estland und Finnland war am Mittwoch unterbrochen worden. Die finnischen Behörden vermuten Sabotage und haben einen Öltanker festgesetzt. Baerbock sagte, mehr als 50 Schiffe seien Mitte Dezember mit EU-Sanktionen belegt worden. Weitere müssten folgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2024 03:00 Uhr