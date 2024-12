Baerbock warnt vor Krieg zwischen Türkei und Kurden in Syrien

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat vor einem Krieg zwischen der Türkei und den Kurden in Syrien gewarnt. Im Deutschlandfunk sagte die Grünen-Politikerin, es wäre niemandem geholfen, wenn die Terrormiliz "Islamischer Staat" am Ende der lachende Dritte einer solchen Auseinandersetzung wäre. Eine Stärkung der Islamisten hätte Auswirkungen auf die Sicherheit in Syrien, der Türkei und Europa, so Baerbock. Nach kurdischen Angaben bereiten die Türkei und mit ihr verbündete Milizen eine Offensive gegen die nordsyrische Grenzstadt Kobane vor. Ankara kämpft dort seit Jahren gegen die Kurdenmiliz YPG und nennt ihr Vorgehen "Kampf gegen den Terror." Für die USA ist die Kurdenmiliz dagegen ein wichtiger Partner im Kampf gegen den IS.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 13:00 Uhr