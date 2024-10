Baerbock warnt vor Kollaps des Libanon im Krieg mit Israel

Beirut: Angesichts der Eskalation des Nahost-Konflikts ist Bundesaußenministerin Baerbock in den Libanon gereist. Bei ihrer Ankunft in Beirut warnte Baerbock vor einer "völligen Destabilisierung" des Landes. Die humanitäre Lage in Libanon werde jeden Tag verzweifelter, das Land stehe am Rande des Zusammenbruchs. Es gelte nun, gemeinsam mit den Partnern Deutschlands eine tragfähige diplomatische Lösung zu erarbeiten, so Baerbock, die das Sicherheitsinteresse Israels ebenso wahre, wie das des Libanon. Israel hat unterdessen Zivilisten angewiesen, Teile des Zentrums der libanesischen Hafenstadt Tyros zu verlassen. Auf solche Appelle folgen meist Luftangriffe. Außerdem teilte Israels Armee mit, man habe im Libanon binnen zwei Tagen drei Kommandeure und ungefähr 70 Kämpfer der Hisbollah getötet.

