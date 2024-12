Baerbock warnt vor Gefahren durch Schiffe der russischen Schattenflotte

Berlin: Außenministerin Baerbock hat vor den Gefahren der sogenannten russischen Schattenflotte gewarnt. Nahezu monatlich, so Baerbock, beschädigten Schiffe wichtige Unterseekabel in der Ostsee. Es falle schwer, hier noch an Zufälle zu glauben. Kritische Infrastruktur müsse daher künftig noch besser geschützt werden. Als Schattenflotte werden Schiffe bezeichnet, die nicht unter russischer Flagge fahren, um Sanktionen zu umgehen. Am ersten Weihnachtsfeiertag war ein Unterseekabel zwischen Estland und Finnland beschädigt worden. Die Behörden vermuten Sabotage und machen dafür einen Öl-Tanker verantwortlich, der aus St. Petersburg kam. Ähnliche Vorfälle in der Ostsee hat es bereits vor gut einem Monat gegeben.

