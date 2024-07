Baerbock verurteilt Angriff auf Golanhöhen

Berlin: Außenministerin Baerbock hat den Raketenangriff auf den von Israel besetzten Golanhöhen scharf verurteilt. Auf X schrieb sie: "Dass dabei Kinder und Jugendliche getötet wurden, die einfach nur Fußball spielen wollten, ist entsetzlich. Mein Mitgefühl gilt ihren Familien." Seit Monaten seien israelische Bürgerinnen und Bürger unter Beschuss der Hisbollah-Miliz und anderer Extremisten. Diese perfiden Angriffe müssten sofort aufhören, so Baerbock. Gestern waren bei einem Raketenangriff mindestens zwölf Menschen getötet worden, die meisten davon Kinder und Jugendliche. Die Rakete, die auf einem Fußballplatz einschlug, kam aus dem Libanon und war iranischer Bauart. Als Reaktion griff Israel in der Nacht Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon an. Der Iran warnte daraufhin vor Konsequenzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 12:00 Uhr