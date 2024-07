Baerbock verteidigt Raketen-Stationierung

Berlin: Außenministerin Baerbock hat die Pläne verteidigt, weitreichende US-Raketen in Deutschland zu stationieren. Den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte sie, die größte Sicherheitsgefahr für den Frieden in Europa gehe von Russland aus. Kreml-Chef Putin habe sein Waffen-Arsenal stetig ausgebaut. Es wäre verantwortungslos und naiv, Deutschland und die baltischen Partner nicht durch verstärkte Abschreckung zu schützen, so die Grünen-Politikerin. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte zuvor Bedenken gegen die Pläne geäußert. Die Gefahr einer unbeachsichtigten militärischen Eskalation sei beträchtlich, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 15:00 Uhr