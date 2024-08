Baerbock verteidigt Pläne für Stationierung von US-Raketen in Deutschland

Berlin: Mit Blick auf die Bedrohung durch Russland hat Außenministerin Baerbock die geplante Stationierung weitreichender US-Waffensysteme in Deutschland befürwortet. Das Prinzip Hoffnung werde uns vor Putin nicht schützen, schrieb die Grünen-Politikerin in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Dabei sei eine Abschreckung notwendig, die auch Polen, die baltischen Staaten sowie Finnland schütze. Das Weiße Haus und die Bundesregierung hatten vereinbart, ab 2026 wieder US-amerikanische Raketen auf deutschem Boden aufzustellen, die weit bis nach Russland reichen würden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 02:00 Uhr