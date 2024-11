Baerbock verlangt nach Absturz einer DHL-Maschine volle Aufklärung

Fiuggi: Nach dem Absturz eines deutschen Frachtflugzeugs in Litauen hat Außenministerin Baerbock eine lückenlose Aufklärung gefordert. Am Rande des G7-Außenministertreffens in Italien sagte sie, die Behörden beider Länder ermittelten derzeit in alle Richtungen. Sie schloss Sabotage nicht aus. Heute früh war in der Nähe des Flughafens von Vilnius eine Frachtmaschine des Paketdienstleisters DHL während des Landesanflugs knapp neben einem Wohngebäude abgestürzt. Einer der Insassen kam ums Leben, drei wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 00:00 Uhr