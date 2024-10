Baerbock unterstreicht die deutsche Solidarität mit Israel

Berlin: Zum morgigen Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel hat es schon am Abend Kundgebungen in mehreren Städten gegeben, die größten in Hamburg und Berlin. Weit über 1.000 Menschen beteiligten sich laut Polizei an einem pro-palästinensischen Protestzug im Stadtteil Tempelhof, rund 650 kamen zu einer pro-israelischen Versammlung vor der Humboldt-Uni. In München erwarten die Veranstalter einer Kundgebung gegen Antisemitismus über 8000 Teilnehmer. Außenministerin Baerbock sicherte Israel inzwischen weitere Unterstützung zu. In einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" schrieb sie, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung, gegen die Gewalt der Hamas genauso wie gegen den Raketen-Terror des Iran und der Hisbollah. Der 7. Oktober 2023 sei für Jüdinnen und Juden eine Zäsur, nach der es nur ein «davor» und «danach» gebe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 07:00 Uhr