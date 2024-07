Baerbock setzt Westafrika-Reise in der Elfenbeinküste fort

Abidjan: Außenministerin Baerbock setzt heute ihre Reise in Westafrika fort. In Abidjan in der Elfenbeinküste trifft sie Vertreter aus der Politik und informiert sich über Terrorbekämpfung. Baerbock will im Wettstreit mit Russland und China bei afrikanischen Staaten um Partnerschaften auf Augenhöhe werben. Bei ihrem Besuch gestern im Senegal hatte sie kritisiert, dass Autokraten - etwa aus Russland - verstärkt nach Recht und Einfluss griffen. Dabei instrumentalisierten sie auch die Vergehen, die Europa während der Kolonialzeit begangen habe.

