Baerbock schließt Sabotageakt nach Flugzeugabsturz in Litauen nicht aus

Fiuggi: Bundesaußenministerin Baerbock schließt nicht aus, dass ein Sabotageakt für den Absturz eines DHL-Flugzeugs in Litauen verantwortlich ist. In Europa habe es in letzter Zeit mehrere Angriffe auf die kritische Infrastruktur gegeben, sagte Baerbock am Rande des G7-Außenministertreffens. Auch die litauischen Behörden halten einen terroristischen Hintergrund für möglich. Hinweise dafür gebe es aber noch nicht. Erkenntnisse erhofft man sich nun von der Auswertung des Flugschreibers und Angaben von Überlebenden. Die Frachtmaschine war am Morgen beim Landeanflug auf Litauens Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Einer der vier Insassen kam ums Leben, drei wurden verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 18:15 Uhr