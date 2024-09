Baerbock ruft zu Waffenruhe im Nahen Osten auf

New York: Bundesaußenministerin Baerbock hat in der UN-Generaldebatte eindringlich für eine Waffenruhe im Nahen Osten geworben. Eine Eskalation würde niemandem dauerhafte Sicherheit bringen, sagte die Grünen-Politikerin in New York. Sie forderte Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz auf, dem Vorschlag der USA und Frankreichs zuzustimmen, wonach die Kämpfe für drei Wochen ausgesetzt werden sollen. Mit Blick auf die Ukraine warnte Baerbock davor, bei der Unterstützung des Landes nachzulassen. Wörtlich sagte Baerbock: "Wenn Russland seinen Angriff einstellt, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine vorbei."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2024 08:00 Uhr