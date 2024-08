Baerbock ruft zu Deeskalation im Nahen Osten auf

Berlin: Außenministerin Baerbock hat die politisch Verantwortlichen in den Ländern des Nahen Ostens zur Deeskalation aufgerufen. In diesen Tagen stehe der Nahe Osten erneut an einem Scheideweg, schrieb Baerbock auf der Plattform X. Alle in der Region müssten den Pfad der immer weiteren Eskalation verlassen. Noch gebe es die Möglichkeit, das Ruder herumzureißen. Erneut forderte Baerbock alle Deutschen in der Region auf, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes ernst zu nehmen. Wegen der drohenden Eskalation bereitet sich die Bundesregierung offenbar darauf vor, Deutsche aus dem Libanon zu evakuieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 17:00 Uhr