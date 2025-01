Baerbock reist nach Damaskus

Berlin: Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien reist Außenministerin Baerbock heute in die syrische Hauptstadt Damaskus - gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Barrot. Die beiden kommen als Vertreter der gesamten Europäischen Union. Vor ihrer Abreise erklärte Baerbock, die neue syrische Regierung müsse Frauen und Männern aus allen ethnischen und religiösen Gruppen im Land einen Platz im politischen Prozess einräumen, ihnen Rechte gewähren und Schutz bieten. Die EU werde die HTS-Miliz an ihren Taten messen, betonte Baerbock. - Anfang Dezember hatten Milizen, angeführt von dem islamistischen Bündnis HTS, den langjährigen syrischen Diktator Assad gestürzt.

