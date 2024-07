Baerbock mahnt weitere Ukraine-Hilfen durch die Nato an

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat Russland als die größte Bedrohung für die Sicherheit und Freiheit in Europa bezeichnet. In einer Bundestagsdebatte zum anstehenden Nato-Gipfel anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Verteidigungsbündnisses kommende Woche mahnte die Grünen-Politikerin eine weitere Unterstützung der Ukraine an. Baerbock versprach mit Blick auf den schwelenden Haushaltsstreit, dass das Zwei-Prozentziel für Verteidigungsausgaben dauerhaft eingehalten werde. Die Union im Bundestag sieht in 75 Jahren Nato eine Erfolgsgeschichte. Der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, Hahn, fordert von der Ampelregierung mehr Geld. Mit einem Plus von ein, zwei Milliarden sei es nicht getan. Die Linke warnt derweil vor einem Rüstungswettstreit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 11:15 Uhr