Baerbock mahnt eine weitere Unterstützung der Ukraine durch die Nato an

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat die deutsche Unterstützung für die Ukraine verteidigt. Im Vorfeld des Jubiläums-Gipfels zum 75jährigen Bestehens der NATO sagte die Grünen-Politikerin im Bundestag, Russland bleibe auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für die Sicherheit und Freiheit in Europa. Man müsse die Politik darauf ausrichten und deshalb investiere die Bundesregierung in die eigene "Wehrhaftigkeit" - so, wie in der gemeinsamen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung vereinbart. Das koste allerdings Geld, so Baerbock in ihrer Ansprache. An die Adresse der AfD sagte Baerbock, wenn wir die Sicherheit und die Freiheit nicht schützen würden, sei das für unsere Kinder "unbezahlbar" - die Investition in die Ukraine sei keine "Charity-Geste" - vielmehr handele es sich um eine Investition in die eigene Zukunft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 10:00 Uhr