Baerbock kritisiert SPD-Versprechen der Abschiebung von Afghanen

Berlin: Außenministerin Baerbock hat Kritik am Vorgehen mehrerer SPD-Kabinettskollegen geäußert, eine schnelle Abschiebung afghanischer oder syrische Straftäter in Aussicht zu stellen. Gerade in solchen unsicheren Zeiten könne man nichts versprechen, von dem man am nächsten Tag schon nicht mehr sicher wisse, wie man es einhalten könne, sagte die Grünen-Politikerin bei einer Veranstaltung der "Zeit". Zwar hätten Gewalttäter ihren Anspruch auf Schutz verloren. Man dürfe aber nicht suggerieren, dass man das Probleme mit Gefährdern so lösen könne, erklärte die Ministerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2024 01:00 Uhr