Baerbock ist wieder in Israel

Tel Aviv: Am Vorabend des Besuchs von Bundesaußenministerin Baerbock haben in Israel wieder etliche Menschen für ein Geisel-Abkommen im Gaza-Krieg demonstriert. Angehörige der Geiseln warfen der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu vor, ein Abkommen zu sabotieren. Sie skandierten: "Dies ist die letzte Chance." Baerbock trifft sich heute in Tel Aviv mit Israels Außenminister Katz und Verteidigungsminister Galant. Auch dabei dürften die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln Thema sein. Laut US-Außenminister Blinken sind 90 Prozent eines Feuerpause-Abkommens vereinbart. Blinken sprach aber auch von Differenzen bei wichtigen Fragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 07:00 Uhr