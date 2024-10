Baerbock ist überraschend zu Gesprächen in Beirut eingetroffen

Beirut: Außenministerin Baerbock ist heute Früh zu einem Besuch in der libanesischen Hauptstadt eingetroffen. Wie das Auswärtige Amt mitgeteilt hat, will sich die Ministerin vor Ort ein Bild der Lage machen. Unter anderem sind Gespräche mit Politikerin und Vertretern von Hilfsorganisationen geplant. Das israelische Militär greift seit Wochen Stellungen der proiranischen Miliz im Libanon an. Israel bestätigte inzwischen die Tötung des mutmaßlichen Nachfolgers von Hisbollah-Chef Nasrallah: Safi al-Din sei vor rund drei Wochen bei einem Angriff in einem Vorort Beiruts getötet worden, heißt es. - Der israelische Verteidigungsminister Galant betonte bei einem Treffen mit US-Außenminister Blinken, die Hisbollah werde auch nach Abschluss der - so wörtlich – „gezielten Operationen“ im Libanon weiter bekämpft, bis die Miliz vertrieben sei.

