Baerbock fordert Beteiligung von Frauen an Syriens Politik

Damaskus: Außenministerin Baerbock hat bekräftigt, dass die syrische Übergangsregierung alle religiösen und ethnischen Gruppen integrieren müsse. In den Tagesthemen betonte sie, die Beteiligung von Frauen an der Politik sei ihr besonders wichtig. Darüber habe sie lange und intensiv mit dem neuen Machthaber al-Scharaa gesprochen. Bei der Unterstützung Syriens werde man genau hinschauen, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Zusammen mit ihrem französischen Kollegen Barrot war Baerbock die erste Außenministerin eines EU-Staats, die Damaskus nach dem Sturz des Diktator Assad besucht hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr