Baerbock drängt Israel zu Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas

Tel Aviv: Bei ihrem Besuch in Israel hat Bundesaußenministerin Baerbock erneut auf ein Abkommen mit der Hamas gedrungen. Nach einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Katz sagte sie, die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu müsse sich kompromissbereit zeigen und jeden Tag alles dafür tun, um die von der Terrororganisation verschleppten Geiseln freizubekommen. Rein militärischer Druck, so die Grünen-Politikerin, gefährde das Leben dieser Menschen. Wörtlich sagte Baerbock: "Allen ist klar, dass ein Deal mit der Hamas mit einschließt, einen hohen Preis zu bezahlen." Aber das Leben der Geiseln sei es wert. - Nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel vor knapp einem Jahr wird vermutet, dass sich noch etwa einhundert Menschen in deren Gewalt befinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 16:00 Uhr