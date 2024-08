Baerbock begrüßt Stationierung von weitreichenden US-Raketen

Berlin: Außenministerin Baerbock begrüßt, dass die USA wieder weitreichende Waffensysteme in Deutschland stationieren wollen. Die Grünen-Politikerin spricht in der "Bild am Sonntag" von einer nötigen Abschreckung gegen den russischen Präsidenten Putin. Das Prinzip Hoffnung werde die EU, die Nato und Deutschland nicht schützen. Deutschland und die USA hatten vor gut drei Wochen am Rande des Nato-Gipfels in Washington bekannt gegeben, dass weitreichende US-Raketen ab 2026 wieder in Deutschland stationiert werden sollen - zum ersten Mal seit den 90-er Jahren. In der SPD gibt es Bedenken. Es wird etwa vor einem neuen Rüstungswettlauf und dem Risiko einer militärischen Eskalation gewarnt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist der Meinung, dass das Parlament nicht zu der Stationierung befragt werden muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 11:00 Uhr