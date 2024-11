Baerbock begrüßt neue Einsatzregeln für US-Waffen

Berlin: Außenministerin Baerbock bewertet die neuen Waffen-Einsatzregeln für die Ukraine positiv. Laut US-Medienberichten erlaubt der scheidende Präsident Biden Kiew, mit weitreichenden Waffensystemen aus den USA auch Ziele in Russland zu beschießen. Es geht vor allem um Raketen vom Typ ATACMS, die eine Reichweite von gut 300 Kilometern haben. Sie könnten vor allem in der Region Kursk zum Einsatz kommen, wo die Ukraine mit einer russischen Offensive unter Beteiligung nordkoreanischer Soldaten rechnet. Baerbock nannte die Entscheidung Washingtons deshalb "so wichtig in diesem Moment". Der Kreml warf Biden vor, damit die Spannungen anzuheizen. Kanzler Scholz ließ mitteilen, dass Deutschland auch weiter keine Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine liefern wird.

