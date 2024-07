Baerbock äußert "großen Respekt" für Bidens Entscheidung

Brüssel: Bundesaußenministerin Baerbock hat "großen Respekt" für die Entscheidung Präsident Bidens geäußert. Mit seinem Rückzug habe Biden die Interessen des Landes über seine eigenen gestellt, sagte Baerbock am Rande des EU-Außenministertreffens. Sie lobte die intensive transatlantische Zusammenarbeit unter der Regierung des scheidenden Präsidenten. Unabhängig vom Ausgang der US-Wahl muss Europa nach Ansicht Baerbocks mehr Verantwortung in der Außen- und Verteidigungspolitik übernehmen. Wörtlich sagte sie: "Europa muss stärker werden." - Ähnlich äußerte sich der französische Außenminister Séjourné. Nach seinen Worten wird Europa weiter seine Interessen verteidigen, egal wer in den USA regiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 12:00 Uhr