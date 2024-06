Bachmann-Preis geht an Tijan Sila aus Kaiserslautern

Klagenfurt: Tijan Sila aus Kaiserslautern erhält den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Das teilte die Jury in Klagenfurt am Vormittag mit. Ausgezeichnet wurde der in Sarajevo geborene Autor für seinen Text über das Trauma einer bosnischen Familie unter dem Titel "Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde". Damit setzte er sich im Vortrag gegen 13 Mitbewerber durch. In der Laudatio würdigte die Jury unter anderem die Mischung aus Pointiertheit, Tragikomik und Melancholie. Der Publikumspreis ging an die Österreicherin Johanna Sebauer für eine Gewürzgurken-Satire. Sie erhielt auch den 3sat-Preis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 13:00 Uhr