Autozulieferer ZF kündigt Streichung von bis zu 14.000 Arbeitsplätzen an

Friedrichshafen: Der Zulieferer ZF reagiert auf die schwierige Lage in der Automobilbranche mit einer umfassenden Streichung von Arbeitsplätzen. Nach Angaben des Unternehmens sollen in den nächsten vier Jahren zwischen 11.000 und 14.000 Stellen wegfallen. So sollen Standorte zusammengelegt, beziehungsweise gebündelt werden. Welche von ihnen betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt. ZF ist auch in Bayern mit mehreren Standorten vertreten, wie zum Beispiel in Schweinfurt mit 9.800 Beschäftigten. Vorstandschef Klein sprach von schwierigen, aber notwendigen Entscheidungen. Der Gesamtbetriebsrat des Autozulieferers kündigte Widerstand gegen den Sparplan an. Man werde um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 14:00 Uhr