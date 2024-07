Autozulieferer ZF kündigt großen Stellenabbau an

Friedrichshafen: Der Autozulieferer ZF will in den nächsten vier Jahren zahlreiche Arbeitsplätze in Deutschland streichen. Wie das Unternehmen in Friedrichshafen mitteilte, sollen bis zu 14.000 Stellen abgebaut werden. Das wäre mehr als ein Viertel der Jobs von ZF hierzulande. Wegfallen sollen nicht nur Arbeitsplätze in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung und Entwicklung. Es sei geplant, dass Standorte zusammengelegt oder gebündelt werden. Der Autozulieferer begründete den Schritt einerseits mit dem großen Wettbewerb und den hohen Ausgaben, anderseits auch mit der schwachen Entwicklung der E-Autos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 23:00 Uhr