Autozulieferer Bosch will bis zu 5.500 Stellen streichen

Stuttgart: Angesicht der Krise in der Autoindustrie will der Zulieferer Bosch mehr Stellen streichen als bisher bekannt. Das Unternehmen spricht von einem weiteren "Anpassungsbedarf". Bis zu 5.500 Stellen sollen in den kommenden Jahren wegfallen - die allermeisten hierzulande - nämlich: 3.800. Bosch hat schon in den vergangenen Monaten mehrere Tausend Stellen abgebaut. Beim Autobauer VW kommt es Anfang Dezember zu Warnstreiks. Das hat die Tarifkommission der IG Metall einstimmig beschlossen, um den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen. Verhandlungsführer Gröger kritisierte, Volkswagen halte sich auch nach der dritten Tarifrunde die Möglichkeit von Werksschließungen und Massen-Entlassungen offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 00:00 Uhr