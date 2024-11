Autozulieferer Bosch und Hirschvogel setzen den Rotstift an

Berlin: Der Autozulieferer Bosch will nicht nur Stellen abbauen sondern auch kürzere Arbeitszeiten einführen. Eine Konzernsprecherin sagte, davon seien rund 10.000 Mitarbeiter betroffen. Mit der kürzeren Arbeitszeit soll auch das Gehalt sinken. Bosch hatte gestern angekündigt, in den kommenden Jahren mehr als 5500 Arbeitsplätze zu streichen. Auch bei anderen Zulieferern wird gespart. Laut "Münchner Merkur" sollen bei Hirschvogel insgesamt 320 Stellen wegfallen - und zwar an den Standorten Denklingen und Schongau. Nach Aussage eines IG Metall-Vertreters bekommt das Unternehmen die stockende Transformation zur E-Mobiliät voll zu spüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 18:00 Uhr