Autozulieferer Bosch schließt weiteren Stellenabbau nicht aus

Stuttgart: Der weltgrößte Autozulieferer Bosch schließt weiteren Stellenabbau nicht aus. Konzern-Chef Hartung sagte, die momentane wirtschaftliche Lage mache es schwer, Prognosen zu treffen. Niemand könne derzeit seriös vorhersagen, welche Produktion in fünf Jahren in welchen Bereichen benötigt werde. Es sei noch nicht entschieden, so Hartung, ob das Hildesheimer Elektromotorenwerk geschlossen werde. Dort arbeiten etwa 1.600 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 12:00 Uhr