Autoverband fordert günstigen Ladestrompreis - Habeck lädt zum Autogipfel

Berlin: Der Verband der Automobilindustrie VDA fordert von der Politik spürbare Entlastungen für E-Auto-Besitzer. In einem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, Elektromobilität müsse in der Gesamtbilanz einen klaren Kostenvorteil bieten. Von zentraler Bedeutung sei unter anderem ein geringerer Lade-Preis für E-Autos, etwa durch mehr Wettbewerb oder weniger Steuern. Außerdem fordert der VDA, dass auch für andere erneuerbare Kraftstoffe der Preis sinkt. Wirtschaftsminister Habeck hat den Verband mit anderen Vertretern der Branche für Montag zu einem großen Autogipfel eingeladen. Hintergrund sind die wirtschaftlichen Probleme der Autoindustrie: Habeck hatte gestern gesagt, dass die Politik darüber nachdenke, VW finanziell zu unterstützen. Zur Stunde ist Habeck zu Besuch in einem VW-Werk in Emden.

