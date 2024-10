Autoverband Acea hält Rückkehr zum Verbrenner für falschen Focus

Brüssel: Der europäische Automobilverband Acea sieht die Frage nach einer Rückkehr des Verbrennermotors derzeit nicht im Fokus. Acea-Generaldirektorin de Vries sagte der Deutschen Presseagentur, es müsse vielmehr darüber gesprochen werden, wie der Wandel zu einem klimafreundlichen Verkehr zu schaffen sei. Elektrizität werde die vorherrschende Technologie für Autos sein. Ob es 100 Prozent sein werden, bleibe abzuwarten, so de Vries. Vorher hatte das Münchner Ifo-Institut vor einer Rücknahme des so genannten Verbrennerverbots in der EU gewarnt, wie es Union und FDP fordern.

