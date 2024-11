Autoindustrie sucht Wege aus der Krise

Wolfsburg: VW-Konzernchef Blume hat die Sparpläne des Unternehmens verteidigt. Der "Bild am Sonntag" sagte er, die Kosten in Deutschland müssten massiv runter. So sei etwa das Arbeitskostenniveau hierzulande teils doppelt so hoch wie im Durschnitt der europäischen Standorte. Die schwache Marktnachfrage in Europa und die gesunkenen Erträge aus China legten jahrzehntelange strukturelle Probleme bei VW offen. Das gehe man jetzt konsequent an. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Müller, sieht dagegen die Bundesregierung in der Pflicht. Sie sagte, die Unternehmen bräuchten jetzt politische Unterstützung, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern. Derzeit plane nur noch ein Prozent der Firmen höhere Investitionen in Deutschland. Die VDA-Chefin fordert unter anderem Reformen, damit die Energie- und Produktionskosten sinken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2024 04:00 Uhr