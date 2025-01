Autofahrer rast in New Orleans in Menge und tötet zehn Menschen

New Orleans: In der US-Südstaatenmetropole sind in der Silvesternacht mindestens zehn Menschen durch einen Angriff getötet worden. Ein Mann ist mit einem Pickup-Truck mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge im Ausgehviertel von New Orleans gerast. Laut Polizei wurden mindestens 35 weitere Menschen verletzt. Der Fahrer hat zudem zwei Polizisten angeschossen, die versucht hatten, ihn festzunehmen. US-Medienberichten zufolge ist der Fahrer bei dem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Offiziell bestätigt ist das bisher aber nicht. Die Polizei ruft dazu auf, die Gegend um den Tatort im French Quarter weiter zu meiden. Ihren Angaben nach wurde dort auch ein mutmaßlicher Sprengsatz gefunden. Das FBI geht inzwischen von einem Terrorakt aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 16:00 Uhr