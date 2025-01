Autofahrer rast in New Orleans in Menge und tötet zehn Menschen

New Orleans: In der Silvesternacht ist in der Stadt im US-Bundesstaat Louisiana ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast. Laut Polizei wurden zehn Menschen getötet und mindestens 35 verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach drei Uhr Früh Ortszeit im beliebten Ausgehviertel von New Orleans, dem French Quarter. Wie die Polizeichefin mitteilte, steuerte der Fahrer mit einem Pickup-Truck absichtlich und mit hoher Geschwindigkeit in die Menschenmenge. Sein Ziel sei es gewesen, möglichst viele der Feiernden zu töten. Der Mann habe auch zwei Polizisten angeschossen, die versucht hatten, ihn festzunehmen. Am Tatort sei außerdem eine Bombe gefunden worden. Die Bürgermeisterin von New Orleans sprach von einem Terroranschlag. Laut FBI gibt es dafür bisher aber keine Hinweise. US-Medien zufolge ist der Angreifer mittlerweile tot. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 15:00 Uhr