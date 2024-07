Autofahrer flüchtet über 25 Kilometer vor der Polizei

Lautrach im Landkreis Unterallgäu: Ein Autofahrer hat sich an der baden-württembergisch-bayerischen Grenze eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streife wollte den 27-Jährigen in Leutkirch kontrollieren. Dabei missachtete er das Anhaltesignal der Polizei und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach 25 Kliometern endete die Flucht in Lautrach im Landkreis Unterallgäu in einer Sackgasse. Zwischenzeitlich waren acht Polizeiautos und ein Hubschrauber im Einsatz. Laut Polizei war der Mann betrunken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 12:30 Uhr