Auto-Explosion und Amokfahrt geben FBI Rätsel auf

Las Vegas: Nach der Explosion eines Tesla-Autos in der US-Stadt sind weiterhin viele Fragen offen. Laut Polizei wurden bei dem Toten auf dem Fahrersitz zwei Schusswaffen gefunden. Außerdem hatte er eine Schussverletzung am Kopf. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann US-Soldat war. Er soll zuletzt in Deutschland stationiert gewesen sein und Heimaturlaub gemacht haben. Videoaufzeichnungen zeigen, wie der Verdächtige das Auto gestern Vormittag Ortszeit zum Eingang des Trump-Hotels steuert und es dort nach wenigen Sekunden in Flammen aufgeht. Das FBI geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die Explosion in Las Vegas mit der Amokfahrt in New Orleans in Zusammenhang steht. Im Fall der Todesfahrt gehen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt von einem Einzeltäter aus. In New Orleans war ein Mann in der Neujahrsnacht mit einem Pickup-Truck in eine Menge feiernder Menschen gerast. 14 wurden getötet, die Polizei erschoss den mutmaßlichen Angreifer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 21:00 Uhr