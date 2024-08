Auswirkungen des Discover-Streiks in München

München: Mitten in den bayerischen Sommerferien müssen sich Kunden der Lufthansa-Tochter Discover auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Um Mitternacht hat ein Streik der Piloten und des Kabinenpersonals begonnen, das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Ufo, die zusammen mit der Pilotenvereinigung Cockpit zu dem Arbeitskampf aufgerufen hatte. Dauern soll der Ausstand bis zum Freitag. In München erwartet Ufo aber keine größeren Probleme. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die Lufthansa Personal aus dem Management einsetzt. Zudem sind in München nur wenige Flugzeuge stationiert. Die meisten Discover-Flüge starten in Frankfurt am Main.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 08:00 Uhr