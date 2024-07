Auswirkungen der Flughafenblockade werden größer

Frankfurt am Main: Die Auswirkungen der Flughafenblockade durch Klima-Aktivisten heute früh werden immer größer. Der Betreiber Fraport erklärte, inzwischen seien mindestens 200 Flüge gestrichen worden. Und die Zahl könne sich noch weiter erhöhen. Zunächst war von 140 Annullierungen die Rede. Die Gewerkschaft der Polizei sieht die Flughafenbetreiber in der Pflicht, nachzubessern. GdP-Chef Roßkopf sagte dem BR, es sei dringend an der Zeit, dass die Betreiber die Sicherheitsstandards erhöhen. Er erinnerte an ähnliche Vorfälle im vergangenen Jahr in Hamburg und Düsseldorf und zuletzt an Pfingsten in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 17:00 Uhr