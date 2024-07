Auswärtiges Amt hat im ersten Halbjahr etwa 40.000 Visa für Fachkräfte vergeben

Berlin: Das Auswärtige Amt hat im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 80.000 Visa für Menschen ausgestellt, die in Deutschland arbeiten wollen. Etwa die Hälfte von ihnen sind Fachkräfte. Das sind etwas mehr als im Vorjahreszeitraum. Dennoch besteht in Deutschland ein massiver Fachkräftemangel. Wirtschaftsvertreter fordern deshalb eine andere Willkommenskultur. Das fange bei der Visa-Erteilung an und höre bei der Bereitstellung von Wohnung und Kinderbetreuung auf, betonten der Deutsche Industrie-und Handelskammertag sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 14:00 Uhr