Australier haben Recht auf Nicht-Erreichbarkeit nach dem Job

Canberra: In Australien haben Arbeitnehmer ab heute das Recht, in ihrer Freizeit nicht erreichbar zu sein. Wie es in einem neuen Gesetz heißt, können sich die Beschäftigten grundsätzlich weigern, auf Kontaktversuche ihrer Arbeitgeber außerhalb der Arbeitszeit zu reagieren. Die Regelung gilt zunächst nur für mittlere und große Unternehmen. Arbeitnehmer dürfen nach Feierabend ihre Mobiltelefone ausschalten und müssen nicht mehr auf E-Mails reagieren. Australiens Premierminister Albanese erklärte, man wolle sicherstellen, dass Beschäftigte von ihrer Arbeit Abstand gewinnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 13:00 Uhr