Australiens Regierung bestätigt US-Deal mit Assange

London: Julian Assange ist nach einem Deal mit der US-Justiz wieder frei. Er hatte fast 14 Jahre in Haft, im Hausarrest und in der Botschaft von Ecuador in London verbracht. Seine Enthüllungs-Plattform WikiLeaks zeigte ein kurzes Video, in dem er ein Flugzeug besteigt. Australiens Regierung bestätigte, dass Assange Großbritannien schon verlassen hat; er ist australischer Staatsbürger. Mittlerweile soll die Charter-Maschine in Thailand gelandet sein. Die Vereinbarung mit den US-Justizbehörden sieht vor, dass Assange in einem Außengebiet der USA im Pazifik vor Gericht erscheint. Dort soll er sich schuldig bekennen, geheime Dokumente zu den Kriegen der USA im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Eine Gefängnisstrafe droht ihm dann nicht mehr, weil die Auslieferungshaft in London angerechnet wird. Damit wäre das jahrelange juristische Tauziehen um den WikiLeaks-Gründer beendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 10:00 Uhr